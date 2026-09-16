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США СНИМУТ САНКЦИИ С БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ «ЛАКОКРАСКА» И «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»
14:39 16.09.2026
США снимут санкции с белорусских предприятий «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Об этом по итогам визита американской делегации в Минск заявил специальный посланник США Джон Коул, передает Telegram-канал Пул Первого.
Данное решение принято в рамках взаимных шагов сторон по урегулированию двусторонних отношений. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек, в то время как Соединенные Штаты в свою очередь отменят ограничительные меры в отношении двух крупных производственных компаний.
Достигнутые договоренности закладывают основу для дальнейшего дипломатического диалога. В завершение визита спецпосланник подчеркнул, что Беларусь и США продолжат совместную работу по решению оставшихся на повестке дня вопросов.
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