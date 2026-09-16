США снимут санкции с белорусских предприятий «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Об этом по итогам визита американской делегации в Минск заявил специальный посланник США Джон Коул, передает Telegram-канал Пул Первого.

Данное решение принято в рамках взаимных шагов сторон по урегулированию двусторонних отношений. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек, в то время как Соединенные Штаты в свою очередь отменят ограничительные меры в отношении двух крупных производственных компаний.

Достигнутые договоренности закладывают основу для дальнейшего дипломатического диалога. В завершение визита спецпосланник подчеркнул, что Беларусь и США продолжат совместную работу по решению оставшихся на повестке дня вопросов.