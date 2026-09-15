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Международные связи


ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УРУГВАЕМ


09:41 16.09.2026

Александр Лукашенко 15 сентября подписал указ № 315, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Восточной Республикой Уругвай. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Международный договор направлен на создание основы для углубления экономических связей двух государств. Для этого соглашением определяются основные цели, среди которых содействие развитию взаимодействия между субъектами хозяйствования сторон, обмену информацией о торговых возможностях и применимом законодательстве, расширению и диверсификации торговых потоков.

Предусматривается также учреждение межправительственной белорусско-уругвайской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, закрепляются ее основные функции и порядок проведения заседаний.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел
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