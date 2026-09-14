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ЛУКАШЕНКО ОБСУДИЛ С КОМАНДОЙ ТРАМПА РАЗМОРОЗКУ ЗАВИСШИХ В СИТИБАНКЕ СРЕДСТВ


14:21 15.09.2026

Александр Лукашенко провел переговоры с представителями команды Президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом, сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи Александр Лукашенко подчеркнул, что стороны уже достигли немалых договоренностей, в том числе в сфере экономических отношений. По его словам, именно поэтому к переговорам был привлечен Премьер-министр, который должен доложить о практической реализации предыдущих контактов. Глава государства отметил открытость белорусской стороны к обсуждению любых вопросов и попросил неукоснительно соблюдать достигнутые договоренности как со стороны Минска, так и со стороны Вашингтона.

Центральной темой переговоров стал вопрос разморозки средств, которые, по словам Александра Лукашенко, «застряли» в Ситибанке. Джон Коул заявил, что полностью поддерживает требования белорусской стороны и считает их абсолютно обоснованными. По его словам, американская сторона уже обратилась к банку с просьбой разморозить эти средства и сейчас вырабатывает механизм их возврата. Как только будет получен конкретный ответ от финансовой организации, США незамедлительно проинформируют об этом белорусскую сторону.

Джон Коул также передал приветствие от Президента США Дональда Трампа, подтвердив, что американская администрация поддерживает все текущие инициативы. Александр Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил спецпосланника за то, что американская сторона внимательно следит за его заявлениями.
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