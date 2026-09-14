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БЕЛОРУССКУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ВИЗУ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНЕ ИНДИИ

10:33 15.09.2026 Белорусскую электронную визу смогут получить граждане Индии. Соответствующее постановление Совета Министров подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства. Постановлением предусматривается включение Республики Индия в перечень государств, гражданам которых выдаются электронные визы. Кроме того, обновляются Визовые правила Республики Беларусь. В новой редакции актуализирован перечень документов визовой поддержки для выдачи въездных виз и формы документов, уточнены термины и их определения, а также внесены иные правки с учетом практики применения и изменений в белорусском законодательстве.