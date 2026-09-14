Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Секрета принял копии верительных грамот назначенного посла Швейцарской Конфедерации в Республике Беларусь Штефана Эстерманна.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили актуальное состояние и перспективы активизации сотрудничества Беларуси и Швейцарии в политической, торгово-экономической и иных областях в контексте существующих рамочных условий, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе и мире.

Заместитель министра пожелал дипломату успехов в его работе на благо дальнейшего расширения белорусско-швейцарских связей.