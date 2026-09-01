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БЕЛАРУСЬ И ФУДЖЕЙРА: КУРС НА СОЗДАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ХАБА И СОВМЕСТНОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА


17:06 11.09.2026

В рамках форума «Бизнес-путеводитель по ОАЭ и Турции: логистика, финансы, право и менталитет» заместитель председателя БелТПП Елена Малиновская провела встречу с делегацией ТПП Эмирата Фуджейра во главе с заместителем председателя совета директоров ТПП Фуджейры Али Мохаммедом Аль-Муллой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, встреча прошла в развитие договоренностей между председателем БелТПП Михаилом Мятликовым и председателем ТПП Фуджейры Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи.

Ключевые предложения белорусской стороны:

создание совместного Делового совета между Беларусью и Эмиратом Фуджейра.

проработка возможности создания в Фуджейре логистического хаба для экспорта белорусских товаров в регион Ближнего Востока и Персидского залива.

ТПП Фуджейры готова к конкретным шагам по реализации этих договоренностей.
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