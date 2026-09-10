Александр Лукашенко 10 сентября подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения с Мальдивской Республикой о взаимной отмене виз. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Соглашением закрепляется возможность для граждан сторон въезжать, выезжать и следовать транзитом по территории государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 30 дней с даты въезда (до 90 дней в течение календарного года).

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.