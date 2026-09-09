Заместитель директора Национального центра поддержки экспорта Евгений Русак 9 сентября 2026 года провел встречу с представителями крупного бизнеса Мьянмы, прибывшими в Беларусь для установления прямых контактов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, в ходе встречи мьянманскими бизнесменами был обозначен широкий спектр интересов, включающий импорт белорусских товаров (молочные продукты, сельскохозяйственная техника и др.), а также создание совместных производств.

Со своей стороны, Мьянма готова предложить рынку Беларуси кофе, бобовые, резину, минералы и многое другое.

Национальный центр поддержки экспорта подтвердил свою готовность оказать всестороннюю поддержку в развитии двустороннего диалога и организовать деловую программу визита бизнесменов, охватывающую перспективные направления белорусско-мьянманского взаимодействия.