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БЕЛАРУСЬ И МЬЯНМА ДОГОВОРИЛИСЬ РАЗВИВАТЬ ТОРГОВЛЮ И СОЗДАВАТЬ СОВМЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
10:37 10.09.2026
Заместитель директора Национального центра поддержки экспорта Евгений Русак 9 сентября 2026 года провел встречу с представителями крупного бизнеса Мьянмы, прибывшими в Беларусь для установления прямых контактов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, в ходе встречи мьянманскими бизнесменами был обозначен широкий спектр интересов, включающий импорт белорусских товаров (молочные продукты, сельскохозяйственная техника и др.), а также создание совместных производств.
Со своей стороны, Мьянма готова предложить рынку Беларуси кофе, бобовые, резину, минералы и многое другое.
Национальный центр поддержки экспорта подтвердил свою готовность оказать всестороннюю поддержку в развитии двустороннего диалога и организовать деловую программу визита бизнесменов, охватывающую перспективные направления белорусско-мьянманского взаимодействия.
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