Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 9 сентября 2026 г. принял копии верительных грамот посла Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Мохсена Омид-Замани.

Как сообщил ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обменялись мнениями по широкому спектру актуальных вопросов белорусско-иранского политического и гуманитарного взаимодействия. Отметили поступательную динамику развития двусторонних отношений и высокий уровень взаимного доверия. Подтвердили важность сохранения высокой интенсивности контактов на высшем и высоком уровнях и заинтересованность в дальнейшем углублении диалога.

Стороны обсудили график совместных мероприятий на ближайшую и среднесрочную перспективу, проведение которых призвано придать дополнительный импульс развитию межгосударственного взаимодействия, обеспечению последовательного продвижения и содержательного наполнения приоритетных направлений сотрудничества между Беларусью и Ираном.

Максим Рыженков поздравил иранского дипломата с началом миссии и пожелал успехов в работе.