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Международные связи


МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПОСЛА ИРАНА


10:08 10.09.2026

Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 9 сентября 2026 г. принял копии верительных грамот посла Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Мохсена Омид-Замани.

Как сообщил ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обменялись мнениями по широкому спектру актуальных вопросов белорусско-иранского политического и гуманитарного взаимодействия. Отметили поступательную динамику развития двусторонних отношений и высокий уровень взаимного доверия. Подтвердили важность сохранения высокой интенсивности контактов на высшем и высоком уровнях и заинтересованность в дальнейшем углублении диалога.

Стороны обсудили график совместных мероприятий на ближайшую и среднесрочную перспективу, проведение которых призвано придать дополнительный импульс развитию межгосударственного взаимодействия, обеспечению последовательного продвижения и содержательного наполнения приоритетных направлений сотрудничества между Беларусью и Ираном.

Максим Рыженков поздравил иранского дипломата с началом миссии и пожелал успехов в работе.
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