Делегация Следственного комитета Беларуси во главе с заместителем председателя ведомства Анатолием Васильевым принимает участие в работе Глобального форума сотрудничества в области общественной безопасности, который проходит в китайском городе Ляньюньган.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в отделе информации и связи с общественностью УСК, в рамках форума состоялась конференция по вопросам обеспечения кибербезопасности, которая объединила более 100 участников из 50 стран и 5 международных организаций, включая ШОС и Интерпол. Мероприятие открыл заместитель Министра общественной безопасности Китая, подчеркнув значимость международного диалога в условиях стремительного роста цифровых угроз.

В ходе заседания участники представили доклады о новой Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью, угрозах электронного терроризма, глобальных тенденциях цифровой преступности и национальных подходах к регулированию применения искусственного интеллекта.

Особое внимание участников конференции привлекло выступление начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь Андрея Мотолько, который отметил, что стремительное развитие технологий радикально изменило характер преступности. Интернет стал универсальной средой для коммуникаций, торговли и социальных взаимодействий, но одновременно – удобной платформой для преступной деятельности.

«За последние десять лет в Беларуси наблюдается устойчивый рост количества преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, и сегодня их доля составляет треть всей преступности. В структуре киберпреступности преобладают преступления против собственности составляют 96%. Способы их совершения также отличаются разнообразием и постоянно совершенствуются. При этом такие преступления не знают границ и носят организованный транснациональный характер», – подчеркнул Андрей Фёдорович.

Значительная часть преступлений совершается дистанционно из‑за границы, а для отмывания похищенных средств используются дропы, криптовалюта и онлайн‑казино. Такая динамика потребовала от Беларуси принятия эффективных мер организационного, правового и технологического характера. В стране созданы специализированные подразделения в Следственном комитете и Министерстве внутренних дел, проводится обучение киберследователей, введены новые составы преступлений, регламентирован порядок осмотра компьютерной информации, правоохранительные органы получили возможность приостанавливать операции по банковским счетам и блокировать интернет‑ресурсы, используемые в преступной деятельности. Важным шагом стало введение обязательных антифрод‑систем для банков с 1 июля 2026 года.

В своем выступлении представитель белорусского следственного ведомства также привел примеры крупных операций, проведенных правоохранительными органами совместно с коллегами из других стран. Среди них – пресечение деятельности международной преступной организации, в состав которой входило более десяти связанных между собой мошеннических call-центров, находящихся на территории Беларуси, России, Казахстана, Киргизии, Израиля, других стран, и ликвидация крупного дроп‑сервиса.

Начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь Андрея Мотолько подчеркнул, что эффективное противодействие киберпреступности невозможно усилиями одной страны.

«Постоянный обмен информацией, знаниями и практическим опытом на международном уровне, в том числе в формате нынешнего форума, способствует укреплению механизмов правопорядка и защите граждан. Беларусь поддерживает инициативу учреждения Международного альянса по борьбе с телекоммуникационным и кибермошенничеством и готова делиться накопленным опытом, разработанными инструментами и методиками расследования киберпреступлений», – отметил Андрей Фёдорович.

Участие белорусской делегации в форуме стало очередным шагом в укреплении международного взаимодействия в сфере цифровой безопасности. Представленные инициативы и практические результаты расследований подтвердили стратегическую приверженность Беларуси формированию современной системы противодействия киберпреступности, основанной на инновациях, профессионализме и международном партнерстве.