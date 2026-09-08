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«РОСАТОМ» РЕАЛИЗУЕТ В БЕЛАРУСИ БОЛЕЕ 40 ПРОЕКТОВ В СМЕЖНЫХ С АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ ОТРАСЛЯХ


11:15 09.09.2026

«Росатом» реализует в Беларуси более 40 проектов в смежных с атомной энергетикой отраслях, сообщает Telegram-канал ГКНТ.

Как рассказал на форуме «Чистая энергия: вклад Беларуси и России в достижение Целей устойчивого развития» директор странового офиса госкорпорации «Росатом» в Беларуси Станислав Левицкий, благодаря Белорусской АЭС в стране значительно выросло число инновационных проектов. Действует комплексная программа на период до 2030 года, она охватывает десятки направлений в неэнергетической сфере.

Совместно с Государственным комитетом по науке и технологиям, Минпромом, Минэнерго, Минсвязи, Академией наук, другими белорусскими партнерами ведется работа над реализацией более 40 проектов - от цифровых тренажеров, электротранспорта до ядерной медицины.
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