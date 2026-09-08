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БЕЛАРУСЬ НАПРАВИТ ВЕНЕСУЭЛЕ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ

09:26 09.09.2026 С согласия Главы государства Советом Министров принято решение об оказании гуманитарной помощи Венесуэле в связи с разрушительными последствиями мощных землетрясений, произошедших 24 июня 2026 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства. В состав гуманитарного груза планируется включить имущество для обеспечения жизнедеятельности, мотопомпы, компрессорную станцию, а также 12 тонн медицинской продукции. Общая сумма гуманитарной помощи с учетом доставки груза составит более 1 млн рублей.