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БЕЛОРУССКИЙ ЛЕГПРОМ РАСШИРЯЕТ ПРИСУТСТВИЕ В КАЗАХСТАНЕ

15:58 07.09.2026 Делегация руководства и представителей предприятий концерна «Беллегпром» находится с рабочим визитом в Республике Казахстан. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллегпрома, главная цель — развитие промышленной кооперации, наращивание экспорта и выход на новые крупные торговые сети региона. В составе делегации свою продукцию предметно презентовали ведущие отечественные производства: • ОАО «МПКО» — флагман по выпуску высококачественной натуральной кожи; • ОАО «Лента» — ведущий производитель текстильно-галантерейной продукции и фурнитуры; • ОАО «Витебские ковры» — крупнейший производитель современных ковров и ковровых покрытий; • РУПТП «Оршанский льнокомбинат» — производитель эко-текстиля из льна и домашнего уюта; • ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» — единственный производитель фарфоровой посуды в Беларуси. Одним из ключевых пунктов программы стало посещение мебельной фабрики ZETA — признанного лидера и монополиста мебельного рынка Казахстана, объединяющего 67 фирменных магазинов и торговых домов в 27 городах страны. Основные темы: • организация прямых поставок натуральной мебельной кожи от МПКО и текстильных комплектующих от ОАО «Лента» для производства мебели ZETA; • комплексные поставки широкой линейки белорусского легпрома — ковров от «Витебских ковров», льняного текстиля, штор, подушек, одеял и постельного белья от Оршанского льнокомбината, а также фарфоровой посуды Добрушского завода. Также делегация посетила флагманский мебельный салон Savlukov-Mebel в самом сердце Алматы. Обсудили совместный концепт: дополнение интерьерных решений с белорусской мебелью отечественным домашним текстилем и коврами. Такой формат «готового интерьера под ключ» позволит представить товары «Беллегпрома» в премиальном сегменте и сделать их еще ближе для казахстанских покупателей.