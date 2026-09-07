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БЕЛОРУССКИЙ ЛЕГПРОМ РАСШИРЯЕТ ПРИСУТСТВИЕ В КАЗАХСТАНЕ
15:58 07.09.2026
Делегация руководства и представителей предприятий концерна «Беллегпром» находится с рабочим визитом в Республике Казахстан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллегпрома, главная цель — развитие промышленной кооперации, наращивание экспорта и выход на новые крупные торговые сети региона.
В составе делегации свою продукцию предметно презентовали ведущие отечественные производства:
• ОАО «МПКО» — флагман по выпуску высококачественной натуральной кожи;
• ОАО «Лента» — ведущий производитель текстильно-галантерейной продукции и фурнитуры;
• ОАО «Витебские ковры» — крупнейший производитель современных ковров и ковровых покрытий;
• РУПТП «Оршанский льнокомбинат» — производитель эко-текстиля из льна и домашнего уюта;
• ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» — единственный производитель фарфоровой посуды в Беларуси.
Одним из ключевых пунктов программы стало посещение мебельной фабрики ZETA — признанного лидера и монополиста мебельного рынка Казахстана, объединяющего 67 фирменных магазинов и торговых домов в 27 городах страны.
Основные темы:
• организация прямых поставок натуральной мебельной кожи от МПКО и текстильных комплектующих от ОАО «Лента» для производства мебели ZETA;
• комплексные поставки широкой линейки белорусского легпрома — ковров от «Витебских ковров», льняного текстиля, штор, подушек, одеял и постельного белья от Оршанского льнокомбината, а также фарфоровой посуды Добрушского завода.
Также делегация посетила флагманский мебельный салон Savlukov-Mebel в самом сердце Алматы. Обсудили совместный концепт: дополнение интерьерных решений с белорусской мебелью отечественным домашним текстилем и коврами. Такой формат «готового интерьера под ключ» позволит представить товары «Беллегпрома» в премиальном сегменте и сделать их еще ближе для казахстанских покупателей.
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