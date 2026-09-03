Международные связи

КУРС НА УГЛУБЛЕНИЕ КООПЕРАЦИИ: БЕЛАРУСЬ И «РОСАТОМ» РАСШИРЯЮТ СВЯЗИ

10:34 04.09.2026 В Министерстве промышленности прошли семинар и заседание рабочей группы по реализации «дорожной карты» сотрудничества Беларуси с АО «Атомстройэкспорт». Как сообщает пресс-служба Минпрома, в ходе мероприятий ключевое внимание стороны уделили презентации закупочной деятельности «Росатома» и внедрению современных цифровых решений, включая платформу БРИФ. Прямой диалог в формате «вопрос-ответ» позволил белорусским производителям напрямую обсудить с российскими партнерами текущие проблемные вопросы и оперативно наметить пути их решения. Итогом встреч под руководством заместителя министра промышленности Леонида Рыжковского и вице-президента по закупкам и поставкам АО АСЭ Дмитрия Тюкаева стала договоренность о продолжении активной работы. Стороны подтвердили курс на дальнейшее развитие прочных кооперационных связей и более масштабное вовлечение предприятий Беларуси в проекты по строительству атомных станций.