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Международные связи


КУРС НА УГЛУБЛЕНИЕ КООПЕРАЦИИ: БЕЛАРУСЬ И «РОСАТОМ» РАСШИРЯЮТ СВЯЗИ


10:34 04.09.2026

В Министерстве промышленности прошли семинар и заседание рабочей группы по реализации «дорожной карты» сотрудничества Беларуси с АО «Атомстройэкспорт».

Как сообщает пресс-служба Минпрома, в ходе мероприятий ключевое внимание стороны уделили презентации закупочной деятельности «Росатома» и внедрению современных цифровых решений, включая платформу БРИФ.

Прямой диалог в формате «вопрос-ответ» позволил белорусским производителям напрямую обсудить с российскими партнерами текущие проблемные вопросы и оперативно наметить пути их решения.

Итогом встреч под руководством заместителя министра промышленности Леонида Рыжковского и вице-президента по закупкам и поставкам АО АСЭ Дмитрия Тюкаева стала договоренность о продолжении активной работы. Стороны подтвердили курс на дальнейшее развитие прочных кооперационных связей и более масштабное вовлечение предприятий Беларуси в проекты по строительству атомных станций.
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