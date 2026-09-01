Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко провел встречу с послом Грузии в Беларуси Гиорги Саганелидзе, сообщает пресс-служба Правительства.

Вице-премьер, сопредседатель Межправительственной Белорусско-Грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству обсудил с послом текущую ситуацию во взаимных торгово-экономических отношениях, ход реализации договоренностей, достигнутых на 7-м заседании Межправкомиссии в марте этого года в Тбилиси.

Отдельное внимание было уделено увеличению взаимных поставок товаров, сотрудничеству в области здравоохранения и фармацевтики.

Встреча прошла в дружеской и конструктивной атмосфере. Стороны договорились поддерживать регулярные контакты.