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БЕЛАРУСЬ И ГРУЗИЯ НАЦЕЛЕНЫ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ТОВАРООБОРОТА И СОТРУДНИЧЕСТВО В ФАРМАЦЕВТИКЕ
17:10 02.09.2026
Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко провел встречу с послом Грузии в Беларуси Гиорги Саганелидзе, сообщает пресс-служба Правительства.
Вице-премьер, сопредседатель Межправительственной Белорусско-Грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству обсудил с послом текущую ситуацию во взаимных торгово-экономических отношениях, ход реализации договоренностей, достигнутых на 7-м заседании Межправкомиссии в марте этого года в Тбилиси.
Отдельное внимание было уделено увеличению взаимных поставок товаров, сотрудничеству в области здравоохранения и фармацевтики.
Встреча прошла в дружеской и конструктивной атмосфере. Стороны договорились поддерживать регулярные контакты.
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