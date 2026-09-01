Александр Лукашенко 1 сентября провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи стороны констатировали высокий уровень политического диалога, однако отметили необходимость приведения экономических показателей в соответствие с ним.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на дружественный характер отношений, в прошлом году взаимная торговля сократилась примерно на 20%. Вместе с тем он обратил внимание на активизацию рабочих контактов в августе. «Наши и ваши специалисты получили определенные задачи. Я думаю, что будущий год у нас должен быть более активным», — заявил белорусский лидер, призвав сконцентрироваться на преодолении существующих барьеров.

Помимо вопросов двусторонней повестки, лидеры затронули перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, высоких технологий и подготовки кадров. По итогам диалога подтверждено, что в ближайшее время в Минск прибудет группа пакистанских специалистов для предметной проработки совместных проектов.