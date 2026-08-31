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МИНСК ВЫСТУПИЛ ЗА СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА ШОС И ПРЕДЛОЖИЛ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ЦЕНТРА ИИ


12:12 01.09.2026

На прошедшем 1 сентября в Бишкеке заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) белорусская делегация уделила особое внимание переходу от традиционной экономики к цифровой. Выступая в конгресс-холле «Ырыс Ордо», Александр Лукашенко предложил партнерам по организации запустить масштабную программу обмена компетенциями, сообщает пресс-служба президента.

Речь идет о совместных исследованиях в области информационной безопасности, цифрового развития и использовании искусственного интеллекта. Площадкой для такой кооперации мог бы стать создаваемый в Беларуси Центр сотрудничества Китай–ШОС в области применения ИИ, который выступит хабом для интеграции передовых технологий.

Эти инициативы коррелируют с подписанной по итогам саммита Концепцией создания региональных центров обработки данных и развития индустрии искусственного интеллекта в ШОС. Реализация этих планов призвана сформировать безопасную и открытую цифровую среду на евразийском пространстве.
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