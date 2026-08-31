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БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ СТРАНАМ ШОС УКРЕПИТЬ ФИНАНСОВЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ БАНКА РАЗВИТИЯ


11:34 01.09.2026

На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке Александр Лукашенко обозначил ключевые векторы экономической интеграции, сделав акцент на защите финансовых систем государств-членов от внешнего давления. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Выступая перед главами государств, белорусский лидер подчеркнул необходимость скорейшего учреждения Банка развития ШОС. Этот шаг, по его мнению, придаст дополнительную устойчивость экономическим связям и укрепит финансовый суверенитет всего региона.

В качестве приоритетной меры также было названо увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. Это позволит сформировать иммунитет денежных систем к глобальным вызовам, прежде всего к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, которые разрывают цепочки платежей между странами.
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