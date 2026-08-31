На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке Александр Лукашенко обозначил ключевые векторы экономической интеграции, сделав акцент на защите финансовых систем государств-членов от внешнего давления. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Выступая перед главами государств, белорусский лидер подчеркнул необходимость скорейшего учреждения Банка развития ШОС. Этот шаг, по его мнению, придаст дополнительную устойчивость экономическим связям и укрепит финансовый суверенитет всего региона.

В качестве приоритетной меры также было названо увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. Это позволит сформировать иммунитет денежных систем к глобальным вызовам, прежде всего к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, которые разрывают цепочки платежей между странами.