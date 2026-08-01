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ТУРЧИН: ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИЯ НАХОДЯТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ТОРГОВЛИ И ПРОЕКТОВ


14:43 28.08.2026

Правительства Беларуси и России находят взаимовыгодные решения, которые позволяют наращивать объем взаимного товарооборота, реализовывать совместные проекты. Об этом премьер-министр Александр Турчин заявил телеканалу "Первый информационный", передает пресс-служба Правительства.

Как отметил Глава Правительства, в белорусско-российских отношениях традиционно широкий спектр направлений сотрудничества. "Это и энергоносители, продукция промышленности, продовольствие. То есть весь спектр. Потому что у нас же сегодня объем товарооборота огромный. Поэтому идет планомерная работа по всем направлениям", - подчеркнул премьер-министр.

"Что все хорошо и все замечательно, наверное, так не скажешь. Да и так не должно быть, потому что у каждой стороны есть свои интересы. Но мы находим взаимовыгодные решения, которые нам позволяют наращивать объем взаимного товарооборота, реализовывать совместные проекты. Это ежедневная работа, которая сегодня движется, идет, и идет неплохо", - отметил Александр Турчин.

По словам Александра Турчина, правительства Беларуси и России очень плотно работают. "У нас хорошие взаимоотношения с председателем Правительства Российской Федерации, с вице-премьерами, министрами. Все неплохо. Но еще раз повторю, что сложностей хватает", - дополнил премьер-министр.
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