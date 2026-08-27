Использование биржевых инструментов в торговле между Беларусью и Казахстаном планируется масштабировать при поддержке казахстанских объединений деловых кругов, которые будут оказывать содействие в привлечении экспортеров и импортеров на Белорусскую универсальную товарную биржу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржевой площадки, готовность помочь БУТБ в популяризации биржевого механизма среди представителей казахстанского бизнес-сообщества, в частности, выразило объединение предпринимателей Atameken Club, а также Ассоциация Экспортеров Республики Казахстан. Переговоры о сотрудничестве с данными организациями прошли 27 июля посредством видеоконференцсвязи.

По словам начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослава Ковальчука, казахстанский бизнес активно участвует в биржевых торгах и на сегодняшний день занимает 7-е место по сумме сделок среди резидентов 84 стран, аккредитованных на бирже. Согласно данным БУТБ, в текущем году в Казахстан через биржу регулярно поставлялся белорусский сахар, сухое молоко, сливочное масло и пиломатериалы, в то время как из Казахстана импортировались запчасти для промышленного оборудования и трубный прокат.

«За январь-июль биржевой товарооборот казахстанских компаний преодолел отметку в 37 миллионов долларов. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 146%. Количество аккредитованных на бирже резидентов Республики Казахстан также увеличилось. Теперь с нами сотрудничают 224 компании, три из которых имеют статус биржевых брокеров», — рассказал Ярослав Ковальчук.

В ходе обсуждения перспектив взаимодействия с объединением «Atameken Club» и Ассоциацией Экспортеров Республики Казахстан представитель БУТБ обратил внимание на возможности использования биржи в качестве канала сбыта казахстанских товаров на рынок Беларуси и третьих стран. По мнению Ярослава Ковальчука, потенциал этого направления в настоящее время реализуется не в полной мере.

«Могу однозначно сказать, что продукция казахстанского производства востребована на биржевых торгах. В числе наиболее ликвидных позиций черные и цветные металлы, ферросплавы, уголь, зерновые и масличные культуры, текстильное сырье. Причем целевым рынком может быть не только Беларусь, но и любая другая страна, представленная на бирже. Транзитные сделки с участием резидентов Казахстана на постоянной основе заключаются на нашей площадке с 2024 г.», — отметил Ярослав Ковальчук.