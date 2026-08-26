В рамках комплекса мероприятий по развитию биржевой торговли с регионами Российской Федерации Белорусская универсальная товарная биржа заключила соглашение о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Смоленской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, документ обеспечивает правовую базу для долгосрочного партнерства двух организаций и позволит наладить системное взаимодействие между ними в биржевой сфере. Церемония подписания соглашения состоялась в Смоленске по итогам встречи начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослава Ковальчука с президентом ТПП Смоленской области Владимиром Архипенковым.

«Сотрудничество с региональной торгово-промышленной палатой открывает дополнительные возможности для вовлечения смоленского бизнеса в биржевую торговлю. По сути, это прямой канал связи с более чем 700 предприятиями и предпринимателями региона, многим из которых наверняка будут интересны инструменты, предлагаемые биржей. Сегодня на нашей площадке уже представлены 662 субъекта хозяйствования Смоленской области, а сумма сделок смоленских участников за январь-июль увеличилась в 1,6 раза, превысив 175 миллионов долларов в эквиваленте. Уверен, что при содействии палаты мы сможем существенно нарастить оба эти показателя», — заявил Ярослав Ковальчук.

В свою очередь президент ТПП Смоленской области Владимир Архипенков отметил, что белорусское направление является одним из приоритетных в международной деятельности возглавляемой им организации, поэтому объединение усилий с БУТБ полностью отвечает стратегическим целям палаты и, безусловно, поспособствует дальнейшему укреплению торгово-экономических отношений с Беларусью.

«Наша задача — создавать условия для прямого диалога между компаниями, помогать предпринимателям находить надежных партнеров и развивать совместные проекты. Рассчитываем, что биржа и ее цифровые решения упростят работу смоленских предприятий в Беларуси и усилят получаемый ими экономический эффект», — подчеркнул Владимир Архипенков.

Первым практическим результатом подписанного соглашения о сотрудничестве стал совместный биржевой семинар для деловых кругов Смоленщины, в ходе которого были рассмотрены ключевые особенности и преимущества участия в биржевых торгах, а также алгоритм выхода на товарный рынок Беларуси через БУТБ. Кроме того, проведены переговоры с представителями Ярцевского металлургического завода по вопросу поставок черного металлопроката для предприятий промышленного сектора Республики Беларусь. Достигнута договоренность об аккредитации данной организации на БУТБ.