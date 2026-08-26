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БЕЛОРУССКИЕ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В КАЗАНИ
10:17 27.08.2026
Национальный центр поддержки экспорта организовал коллективную экспозицию концерна «Белнефтехим» на Международной нефтегазохимической выставке «Казань: нефть, газ, химия», которая стартовала 26 августа в столице Татарстана.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, данный масштабный форум является ключевым событием для нефтегазохимической отрасли России и стран ЕАЭС.
На едином белорусском стенде свой производственный потенциал презентуют ведущие подведомственные предприятия концерна «Белнефтехим»: ОАО «Нафтан», ОАО «Могилёвхимволокно», ОАО «СветлогорскХимволокно», ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Завод горного воска», ОАО «Белшина» и ООО «Белнефтехим-РОС».
Экспозицию посетили Раис Республики Татарстан Р. Минниханов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан О.Коробченко, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь В. Каранкевич. Экспозицию концерна «Белнефтехим» и его подведомственных предприятий представил председатель концерна И. Икан.
Участие в выставке «Казань: нефть, газ, химия» позволит белорусским нефтехимическим предприятиям укрепить отраслевое сотрудничество, а также реализовать новые совместные проекты.
Работа экспозиции продлится до 28 августа.
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