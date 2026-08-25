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БУТБ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ТАДЖИКИСТАНА


12:55 26.08.2026

С целью более эффективного вовлечения в биржевую торговлю субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Таджикистан Белорусская универсальная товарная биржа планирует наладить тесное взаимодействие со всеми основными институтами развития бизнеса этой страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, так, договоренности о сотрудничестве по вопросам популяризации биржевого механизма достигнуты с Торгово-промышленной палатой Таджикистана, торгово-промышленной палатой Хатлонской области, Центром поддержки экспорта Таджикистана и администрацией свободной экономической зоны «Панч».

Встречи с руководством указанных организаций состоялись в рамках визита представителя БУТБ в Душанбе в составе делегации белорусских деловых кругов. Бизнес-миссия была организована Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке посольства Республики Беларусь в Республике Таджикистан.

Помимо презентационных мероприятий на базе торгово-промышленных палат, проведены индивидуальные переговоры с рядом таджикистанских компаний, заинтересованных в выходе на товарный рынок Беларуси через биржевую площадку. Речь шла, прежде всего, об увеличении объемов экспорта белорусской молочной продукции и пиломатериалов, а также об импорте из Таджикистана сырья и материалов для текстильной промышленности.

По данным БУТБ, за 7 месяцев 2026 г. сумма биржевых сделок, заключенных резидентами Республики Таджикистан, достигла 17 млн USD, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2025 г. Более 90% товарооборота таджикистанских участников биржевых торгов пришлось на закупки продукции белорусского производства. Особым спросом пользовались пиломатериалы хвойных пород, сухое обезжиренное молоко и несоленое сливочное масло.

Что касается импортных сделок, то в Беларусь через БУТБ поставлялась преимущественно таджикистанская хлопчатобумажная пряжа. В качестве продавцов данной продукции выступали ее непосредственные производители.

По состоянию на 26.08.2026 на БУТБ аккредитованы 58 резидентов Республики Таджикистан, один из которых имеет статус биржевого брокера. С начала года пул таджикистанских клиентов БУТБ пополнился 12 новыми компаниями.
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