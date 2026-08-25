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БЕЛАРУСЬ И ВЬЕТНАМ ЗАПУСКАЮТ СОВМЕСТНЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ НА 2027–2028 ГОДЫ

11:28 26.08.2026 Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и Министерством науки и технологий Вьетнама объявлен конкурс совместных белорусско-вьетнамских научно-технических проектов на 2027 – 2028 годы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, конкурс пройдет по направлениям: радиоэлектроники, кибербезопасность, специализированные полупроводниковые чипы, авиационно-космические технологии; вакцины, фармацевтическая химия и генные технологии; ядерная энергетика, новые источники энергии, возобновляемая энергетика, чистая энергия; производство роботов, механизированного оборудования и сельскохозяйственной техники; микробиологические технологии, высокотехнологичное сельское хозяйство, применение высоких технологий в сельскохозяйственном производстве, послеуборочные технологии, глубокая переработка и хранение сельскохозяйственной продукции. Заявки принимаются с 1 сентября по 15 октября 2026 г.