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МИНСК И ПХЕНЬЯН ОПРЕДЕЛИЛИ ПРИОРИТЕТЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2026 ГОД
12:58 25.08.2026
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел встречу с послом Корейской Народно-Демократической Республики в нашей стране Чи Гён Су.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, главной темой прошедших переговоров стал ход реализации двусторонних договоренностей, которые были достигнуты в рамках официального визита Александра Лукашенко в КНДР в марте 2026 года.
В продолжение этой работы дипломаты детально обсудили практические шаги по укреплению взаимодействия и определили приоритетные совместные мероприятия, направленные на развитие белорусско-корейского сотрудничества до конца текущего года.
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