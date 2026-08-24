Архангельской области и Беларуси имеются возможности для наращивания товарооборота. Об этом заявил 24 августа 2026 года заместитель премьер-министра Юрий Шулейко на встрече с губернатором Архангельской области России Александром Цыбульским, сообщает пресс-служба Правительства.

"Архангельская область является во многом приоритетной для Беларуси. У нас есть и выдающиеся цифры по экспорту и импорту, а также имеется дальнейшая возможность для их расширения", - отметил Юрий Шулейко.

Вице-премьер обратил внимание, что задачи, которые стоят на повестке дня, имеют особый характер ввиду наличия множества направлений для сотрудничества между двумя сторонами. "Конечно, это сотрудничество в сфере машиностроения. У вас активно используются наши тракторы, самосвалы БЕЛАЗ, которые работают в ваших карьерах", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

Юрий Шулейко также обратил внимание, что Архангельская область по праву называется лесным краем. А это открывает возможности для широкого спектра кооперации: например, в Беларуси производятся лесозаготовительные цепи, а в Архангельской области - многие другие компоненты для данного направления. Также заместитель премьер-министра обратил внимание на качественную белорусскую коммунальную технику, которая также заинтересует представителей области России.

"Вы активно работаете с Беларусью в сфере продовольствия. Данная сфера является одной из ключевых позиций. Мы видим, что у вас также есть интерес к регионам Беларуси в торговле по различным направлениям", - резюмировал вице-премьер.

Александр Цыбульский отметил, что товарооборот между Беларусью и Архангельской областью на данный момент не соответствует имеющемуся потенциалу, следует принять все необходимые меры для его наращивания. Особый акцент он сделал на сотрудничестве в области пассажирских перевозок. В Архангельской области планируется обновление парка техники, и есть интерес к приобретению именно белорусской. Актуально также мультибрендовое сервисное обслуживание техники.