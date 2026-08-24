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БЕЛАРУСЬ И ЗИМБАБВЕ УСИЛЯТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ
09:36 25.08.2026
Александр Лукашенко подписал указ № 291, утверждающий проект межправительственного соглашения с Зимбабве о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Соглашением определяются основные формы сотрудничества сторон, порядок оказания взаимной помощи в целях надлежащего применения таможенного законодательства, организации обмена информацией, а также взаимодействия по пресечению и расследованию таможенных правонарушений.
Реализация соглашения позволит повысить эффективность выполнения таможенными органами задач по защите экономических интересов государства.
На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Государственный таможенный комитет.
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