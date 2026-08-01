Меморандум о научно-техническом сотрудничестве подписан между БГУ и Космическим агентством Мьянмы, сообщает пресс-служба университета.

Заверили документ ректор Андрей Король и главный исполнительный директор Со Мьинт Маунг. Церемония подписания состоялась сегодня, 21 августа, во Дворце Независимости по итогам переговоров президентов Беларуси и Мьянмы Александра Лукашенко и Мин Аун Хлайна. Главы государств обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте на 2026–2028 годы. В частности, речь идет о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании.

К слову, подписанный документ определяет научно-техническое и инновационное сотрудничество БГУ и Космического агентства Мьянмы в области аэрокосмических технологий. Основными формами взаимодействия обозначены разработка и реализация совместных проектов; участие в общих заявках на получение двухсторонних и международных грантов; обмен опытом ученых для проведения лабораторных исследований; подготовка и издание совместных публикаций, сборников статей и монографий; организация конференций и научно-практических семинаров и др.

Отметим, партнерство между БГУ и Космическим агентством Мьянмы уже осуществляется в рамках подписанного в 2026 году Меморандума о взаимопонимании. Документ предписывает обучение студентов двух стран по совместным образовательным программам всех уровней; выполнение научных исследований, включая проекты по созданию спутниковых технологий; обмен преподавателями и учеными, а также информацией, учебными материалами и научными отчетами; организацию конференций, семинаров, практикумов и курсов; совместные публикации.