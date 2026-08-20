ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


БЕЛАРУСЬ И МЬЯНМА ПЛАНИРУЮТ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ


14:26 20.08.2026

Беларусь и Мьянма планируют заключить договор о защите и поощрении инвестиций. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на открытии Белорусско-Мьянманского бизнес-форума, сообщает пресс-служба Правительства.

По словам главы правительства, этот шаг необходим для перевода достигнутых договоренностей в плоскость реальных капиталовложений через создание бесшовной юридической среды.

Новое соглашение призвано гарантировать бизнесу безусловную защиту капитала, абсолютную прозрачность правил игры и понятные механизмы вывода прибыли. Ключевым элементом будущей правовой базы станет обеспечение режима наибольшего благоприятствования для инвесторов обеих сторон, что позволит минимизировать трансграничные барьеры.

Белорусская сторона рассчитывает, что отечественные предприятия смогут работать в Мьянме максимально эффективно, если условия их функционирования там будут полностью соответствовать домашним. В ответ Минск выразил готовность предоставить партнерам аналогичные преференции, гарантируя мьянманским инвесторам стандарты ведения бизнеса самого высокого уровня.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.08.2026
валюта курс
EUR 3.5149
USD 3.0284
RUB 3.5630
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4873 -0.0202
USD 2.9829 -0.0455
RUB 3.5784 +0.0154
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4800 3.4850
USD 2.9800 2.9850
RUB 3.5350 3.5400
подробнее

Конвертация в банках
на 20.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1680
EUR/RUB 97.8000 98.1000
USD/RUB 84.0000 84.0900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте