Беларусь и Мьянма планируют заключить договор о защите и поощрении инвестиций. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на открытии Белорусско-Мьянманского бизнес-форума, сообщает пресс-служба Правительства.

По словам главы правительства, этот шаг необходим для перевода достигнутых договоренностей в плоскость реальных капиталовложений через создание бесшовной юридической среды.

Новое соглашение призвано гарантировать бизнесу безусловную защиту капитала, абсолютную прозрачность правил игры и понятные механизмы вывода прибыли. Ключевым элементом будущей правовой базы станет обеспечение режима наибольшего благоприятствования для инвесторов обеих сторон, что позволит минимизировать трансграничные барьеры.

Белорусская сторона рассчитывает, что отечественные предприятия смогут работать в Мьянме максимально эффективно, если условия их функционирования там будут полностью соответствовать домашним. В ответ Минск выразил готовность предоставить партнерам аналогичные преференции, гарантируя мьянманским инвесторам стандарты ведения бизнеса самого высокого уровня.