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ТУРЧИН ПРЕДЛОЖИЛ МЬЯНМЕ СОВМЕСТНО СОЗДАВАТЬ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ БЕЛОРУССКИХ ТЕХНОЛОГИЙ


13:17 20.08.2026

Экономики Беларуси и Мьянмы не конкурируют между собой, а гармонично дополняют друг друга. Такое заявление сделал премьер-министр Беларуси Александр Турчин на открытии Белорусско-Мьянманского бизнес-форума, сообщает пресс-служба Правительства.

По мнению руководителя правительства, для качественного шага вперед деловым кругам двух стран необходимо сфокусировать усилия на ряде стратегических векторов.

Главным приоритетом в этом списке обозначен переход от простых товарообменных операций к глубокой промышленной кооперации. Минск готов локализовать в Мьянме производство широкой линейки востребованных товаров. Как подчеркнул глава белорусского кабинета министров, республика предлагает партнерам не просто закупать готовую технику, а совместно создавать добавленную стоимость внутри Мьянмы с опорой на передовые белорусские технологии.

Помимо тяжелой индустрии, серьезный экономический эффект ожидается от взаимодействия в легкой промышленности, а также от реализации проектов в агропромышленном комплексе для обеспечения продовольственной безопасности. Стороны также намерены активизировать партнерство в таких социально значимых сферах, как здравоохранение и фармацевтика.

Прочной основой для долгосрочного роста при этом станут высокие технологии, наука и системная подготовка квалифицированных кадров. Чтобы гарантировать безопасность и эффективность всех совместных инициатив, Беларусь и Мьянма сосредоточатся на формировании бесшовной юридической среды для капиталовложений и выстраивании надежной финансово-логистической инфраструктуры.
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