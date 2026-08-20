|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.08.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
ТУРЧИН: БЕЛАРУСЬ И МЬЯНМА — САМЫЕ БЛИЗКИЕ ПАРТНЕРЫ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
13:00 20.08.2026
Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил на открытии Белорусско-Мьянманского бизнес-форума, сообщает пресс-служба Правительства.
По словам главы правительства, единственным барьером между государствами остается географическое расстояние, в то время как во всех остальных сферах страны выступают надежными союзниками.
Фундаментом для сближения двух государств служит сильная политическая воля лидеров — президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Мьянмы Мин Аун Хлайна. Заданная ими высокая планка взаимодействия уже позволила наладить постоянный диалог на высшем и высоком уровнях.
Практическая реализация этих стратегических договоренностей сегодня эффективно координируется по линии совместных ведомств. В настоящее время между странами активно функционируют Белорусско-Мьянманский комитет по торгово-экономическому сотрудничеству, а также Совместная рабочая группа по взаимодействию в области сельского хозяйства и продовольствия.
Параллельно с развитием торгово-экономических связей государства планомерно укрепляют свою договорно-правовую базу и расширяют физическое дипломатическое присутствие. Важным шагом в этом направлении стало открытие Посольства Мьянмы в Минске в текущем году, а до конца года работу начнет и белорусское дипломатическое представительство в Нейпьидо.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.08.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 20.08.2026
Курсы в банках
на 20.08.2026
Конвертация в банках
на 20.08.2026
Финансовая информация
в свободном доступе