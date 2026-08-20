Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил на открытии Белорусско-Мьянманского бизнес-форума, сообщает пресс-служба Правительства.

По словам главы правительства, единственным барьером между государствами остается географическое расстояние, в то время как во всех остальных сферах страны выступают надежными союзниками.

Фундаментом для сближения двух государств служит сильная политическая воля лидеров — президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Мьянмы Мин Аун Хлайна. Заданная ими высокая планка взаимодействия уже позволила наладить постоянный диалог на высшем и высоком уровнях.

Практическая реализация этих стратегических договоренностей сегодня эффективно координируется по линии совместных ведомств. В настоящее время между странами активно функционируют Белорусско-Мьянманский комитет по торгово-экономическому сотрудничеству, а также Совместная рабочая группа по взаимодействию в области сельского хозяйства и продовольствия.

Параллельно с развитием торгово-экономических связей государства планомерно укрепляют свою договорно-правовую базу и расширяют физическое дипломатическое присутствие. Важным шагом в этом направлении стало открытие Посольства Мьянмы в Минске в текущем году, а до конца года работу начнет и белорусское дипломатическое представительство в Нейпьидо.