ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


ТУРЧИН: БЕЛАРУСЬ И МЬЯНМА — САМЫЕ БЛИЗКИЕ ПАРТНЕРЫ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ


13:00 20.08.2026

Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил на открытии Белорусско-Мьянманского бизнес-форума, сообщает пресс-служба Правительства.

По словам главы правительства, единственным барьером между государствами остается географическое расстояние, в то время как во всех остальных сферах страны выступают надежными союзниками.

Фундаментом для сближения двух государств служит сильная политическая воля лидеров — президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Мьянмы Мин Аун Хлайна. Заданная ими высокая планка взаимодействия уже позволила наладить постоянный диалог на высшем и высоком уровнях.

Практическая реализация этих стратегических договоренностей сегодня эффективно координируется по линии совместных ведомств. В настоящее время между странами активно функционируют Белорусско-Мьянманский комитет по торгово-экономическому сотрудничеству, а также Совместная рабочая группа по взаимодействию в области сельского хозяйства и продовольствия.

Параллельно с развитием торгово-экономических связей государства планомерно укрепляют свою договорно-правовую базу и расширяют физическое дипломатическое присутствие. Важным шагом в этом направлении стало открытие Посольства Мьянмы в Минске в текущем году, а до конца года работу начнет и белорусское дипломатическое представительство в Нейпьидо.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.08.2026
валюта курс
EUR 3.5149
USD 3.0284
RUB 3.5630
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4873 -0.0202
USD 2.9829 -0.0455
RUB 3.5784 +0.0154
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4800 3.4850
USD 2.9800 2.9850
RUB 3.5350 3.5400
подробнее

Конвертация в банках
на 20.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1680
EUR/RUB 97.8000 98.1000
USD/RUB 84.0000 84.0900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line