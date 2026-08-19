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БЕЛОРУССКО-МЬЯНМАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ НАЧАЛ РАБОТУ В МИНСКЕ
11:22 20.08.2026
Белорусско-Мьянманский бизнес-форум начал работу в Минске.
Как сообщает пресс-служба Правительства, в составе мьянманской делегации - около 70 руководителей и представителей ведущих предприятий и финансовых институтов страны по таким направлениям, как банковская деятельность и финансовые услуги, оптовая и розничная торговля, логистика, пищевая промышленность, текстильная промышленность, строительство и горнодобывающая отрасль, информационные технологии.
Особый интерес мьянманская сторона проявляет к белорусским предприятиям машиностроительного комплекса. В частности, к производителям тракторной и сельскохозяйственной техники, а также к поставкам фармацевтической продукции и продуктов питания.
Стороны также заинтересованы в сотрудничестве в области промышленной кооперации, логистики и текстильной промышленности.
В программе бизнес-форума: презентации компаний, подписание коммерческих документов и B2B-переговоры.
Как ожидается, в B2B-сессии примут участие более 150 представителей отечественных предприятий.
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