Делегация станкостроительных организаций Российской Федерации посетила Оршанский инструментальный завод с целью изучения производственных возможностей и перспектив промышленной кооперации. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник отдела маркетинга и сбыта ОАО «ОИЗ» Дмитрий Матюк.

«Визит состоялся в рамках реализации программы сотрудничества между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством промышленности Республики Беларусь. Российскую делегацию возглавил заместитель директора ФГУП «Центр базовых отраслей промышленности» Сергей Ветров. В ходе переговоров мы обсудили ключевые направления кооперации в сфере станкоинструментальной промышленности. При этом особое внимание уделили интеграции производственных процессов и расширению номенклатуры выпускаемого инструмента под потребности российских предприятий», — отметил Дмитрий Матюк.

Для гостей была организована экскурсия по цехам завода, в ходе которой они ознакомились с парком оборудования, а также изучили линейку выпускаемого вспомогательного и режущего инструмента. Представители делегации смогли лично оценить производственный потенциал и уровень технологического оснащения предприятия. Визит стал важным шагом в укреплении промышленной кооперации и подтвердил заинтересованность сторон в наращивании объемов совместной работы.