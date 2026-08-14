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В АРХАНГЕЛЬСКЕ НАЧАЛ РАБОТУ МАСШТАБНЫЙ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «БЕЛОРУССКАЯ ДЕРЕВНЯ»


10:48 17.08.2026

В центре Архангельска открылось первое и самое большое в России мультибрендовое пространство белорусских товаров - «Белорусская деревня». Об этом сообщает Информационно-аналитический портал Союзного государства.

Здесь представлена продукция более 30 белорусских производителей. На полках - сладости, сыры, мясные деликатесы, молочные изделия - всего более тысячи наименований.

В открытии торгового объекта приняли участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и генеральный консул Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Николай Рогожник.

«Это очень хорошая идея. Надо, чтоб люди узнали о магазине, а дальше они уже рублем ответят, нравится им белорусская продукция или нет. Я не сомневаюсь, что будет нравиться. Хорошая, качественная, натуральная продукция», - сказал Александр Цыбульский. Он также отметил, что отношения региона с Беларусью давно выходят за рамки отдельных торговых поставок и опираются на сотрудничество в экономике, промышленности, науке и культуре. Важно, что сегодня это взаимодействие получает вполне конкретное продолжение - качественная белорусская продукция становится еще доступнее для жителей региона, а прямые связи между производителями и предпринимателями создают новые возможности для бизнеса», - подчеркнул губернатор.
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