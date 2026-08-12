|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.08.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И КАТАР ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
09:58 13.08.2026
Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Государстве Катар Алексей Малафей встретился с Государственным министром иностранных дел Государства Катар Султаном бен Саадом аль-Мурэйхи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, включая проведение совместных мероприятий в целях наращивания товарооборота.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.08.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2026
Курсы в банках
на 13.08.2026
Конвертация в банках
на 13.08.2026
Финансовая информация
в свободном доступе