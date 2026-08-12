Международные связи

БЕЛАРУСЬ И КАТАР ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

09:58 13.08.2026 Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Государстве Катар Алексей Малафей встретился с Государственным министром иностранных дел Государства Катар Султаном бен Саадом аль-Мурэйхи. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, включая проведение совместных мероприятий в целях наращивания товарооборота.