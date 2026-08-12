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БЕЛАРУСЬ И КАТАР ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА


09:58 13.08.2026

Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Государстве Катар Алексей Малафей встретился с Государственным министром иностранных дел Государства Катар Султаном бен Саадом аль-Мурэйхи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, включая проведение совместных мероприятий в целях наращивания товарооборота.
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