Заместитель директора Национального центра поддержки экспорта Евгений Русак в составе белорусской делегации 11–12 августа посетил г.Исламабад (Пакистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, 11 августа Е.Русак провел встречу с руководителем Пакистанской организации по развитию торговли (TDAP) Фаизом Ахмадом Чадаром. Стороны отметили многолетний характер взаимодействия между двумя организациями и согласовали дальнейшие совместные шаги.

В ближайшее время планируется проведение серии секторальных мероприятий для расширения прямых бизнес-контактов между белорусскими и пакистанскими компаниями. Центр и TDAP подтвердили также готовность выступать соорганизаторами деловых мероприятий, договорились регулярно проводить оценку результатов совместной работы и определять дальнейшие шаги.

В тот же день заместитель директора Центра выступил перед представителями бизнес-сообщества в Исламабадской торгово-промышленной палате. В ходе презентации был представлен экономический потенциал Беларуси и обозначены наиболее перспективные направления для развития сотрудничества с пакистанским бизнесом — машиностроение, сельское хозяйство, фармацевтика, информационные технологии и легкая промышленность. Состоялась также встреча с президентом Палаты Сардаром Тахиром Мехмудом, в ходе которой обсуждены возможности расширения деловых связей между двумя странами.

12 августа Е.Русак выступил на девятом заседании Совместной Белорусско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Основное внимание было уделено взаимодополняемости экономик Беларуси и Пакистана, перспективным секторам с учетом потенциала двух стран, а также конкретным шагам, способным придать дополнительный импульс двусторонней деловой активности.

Отдельно отмечена роль Национального центра поддержки экспорта как координатора работы белорусского бизнеса в Деловом совете ШОС, что открывает дополнительные возможности для установления новых деловых контактов и продвижения белорусских компаний на пакистанском и региональных рынках.

На всех встречах подтверждена готовность Центра выступать для пакистанского бизнеса точкой входа на белорусский рынок, содействовать установлению прямых контактов с белорусскими предприятиями и сопровождать перспективные проекты.