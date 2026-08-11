Состоялась рабочая встреча первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Виталия Кулака с делегацией Самаркандской области Узбекистана во главе с хокимом Самаркандской области Республики Узбекистан Адизом Бобоевым, в ходе которой стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в агропромышленной сфере.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, анализ структуры белорусского экспорта в Узбекистан за 2026 год показывает, что основу поставок составляет мясо и мясопродукты с долей 63,8% от общего объёма, при этом наблюдается устойчивый рост практически по всем позициям: мясная продукция прибавила 18,6%, молочная выросла в два раза, отмечаются значительные поставки сахара, шоколада – в пять раз, а живых животных – более чем в два раза.

Со своей стороны, импорт из Узбекистана также демонстрирует положительную динамику: фрукты и ягоды показали темп роста 112,3%, овощебахчевые культуры – 102,9%, воды и алкогольные напитки – 105,2%.

Виталий Кулак подтвердил готовность обеспечить стабильные поставки на узбекский рынок мяса птицы, говядины, сливочного масла, сухого обезжиренного и цельного молока, детского питания и сахара, а также продолжить работу по организации сельхозпредприятий Беларуси.

Хоким Самаркандской области Адиз Бобоев, в свою очередь, положительно оценил динамику взаимного товарооборота, отметив, что отношения наращивают обороты, и выразил намерение обсуждать текущие вопросы, выстраивать четкий план на будущее.

Представители Самаркандской области, которая является одним из крупнейших аграрных регионов страны, заявили о заинтересованности в развитии племенного животноводства и предложили организовать ежегодные поставки белорусского племенного крупного рогатого скота, а также увеличить закупки белорусской говядины и других мясных продуктов.

Были затронуты вопросы переработки: узбекская сторона предложила увеличить поставки из Самаркандской области кишмиша, чернослива, грецких орехов и других продуктов, а также создать совместные предприятия по переработке фруктов, овощей, молока и мясной продукции; отдельное внимание уделили сотрудничеству в сфере аграрной науки и подготовки кадров, включая организацию обмена специалистами, учёными и развитие взаимодействия в области селекции, ветеринарии и племенного дела.

Узбекской стороной выражена заинтересованность в инвестиционном сотрудничестве с белорусскими субъектами хозяйствования. Подтверждена готовность создать все необходимые условия для реализации совместных проектов и оказать всестороннюю поддержку белорусским партнёрам.