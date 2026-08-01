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Международные связи
МЕЖДУ МИНСКОМ И ДУШАНБЕ ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ
15:25 10.08.2026
Национальная авиакомпания Таджикистана «Сомон Эйр» с 29 августа 2026 года начнет выполнять регулярные пассажирские перевозки по маршруту Душанбе-Минск-Душанбе.
Как сообщает пресс-служба посольства Таджикистана в Беларуси, полеты будут осуществляться один раз в неделю, по субботам.
Новый авиамаршрут призван укрепить транспортные связи между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь, а также упростить взаимные поездки граждан. Ожидается, что открытие прямого воздушного сообщения даст существенный импульс развитию двустороннего экономического, торгового, туристического и гуманитарного сотрудничества.Продажа билетов на данные рейсы уже открыта. Пассажиры могут приобрести проездные документы на официальном сайте авиакомпании «Сомон Эйр».
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