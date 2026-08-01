Национальная авиакомпания Таджикистана «Сомон Эйр» с 29 августа 2026 года начнет выполнять регулярные пассажирские перевозки по маршруту Душанбе-Минск-Душанбе.

Как сообщает пресс-служба посольства Таджикистана в Беларуси, полеты будут осуществляться один раз в неделю, по субботам.

Новый авиамаршрут призван укрепить транспортные связи между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь, а также упростить взаимные поездки граждан. Ожидается, что открытие прямого воздушного сообщения даст существенный импульс развитию двустороннего экономического, торгового, туристического и гуманитарного сотрудничества.Продажа билетов на данные рейсы уже открыта. Пассажиры могут приобрести проездные документы на официальном сайте авиакомпании «Сомон Эйр».