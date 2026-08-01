|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.08.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ УСИЛИВАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАНАМИ АФРИКИ
09:36 10.08.2026
В Совете Республики под председательством председателя Совета Республики Натальи Кочановой состоялась рабочая встреча с участием министра промышленности Андрея Кузнецова, а также руководителей столичных предприятий — ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ» и ОАО «Беллакт».
Как сообщает пресс-служба Совета Республики, встреча была посвящена вопросам практической реализации поручений Главы государства по активизации торгово-экономического взаимодействия со странами африканского континента.
«Наша ключевая задача — объединить усилия министерств, дипломатического корпуса и руководителей предприятий для системного выполнения поручений Главы государства. При работе на перспективных направлениях необходимы глубокая проработка каждого проекта, экономическая целесообразность и чёткое понимание специфики конкретных регионов. Главный ориентир — выходить на международные площадки с предметными, просчитанными предложениями и работать на конкретный, видимый результат для экономики страны», - отметила Наталья Кочанова.
В ходе заседания подробно рассмотрены перспективы развития производственной кооперации, включая проекты по созданию сборочных предприятий белорусской техники, расширение экспорта продовольственной продукции, а также оптимизацию логистических и финансово-расчетных схем.
Участники совещания акцентировали внимание на необходимости системной проработки двусторонних проектов и усилении межведомственной координации для эффективного продвижения белорусских товаров на рынках Африки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.08.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 10.08.2026
Курсы в банках
на 10.08.2026
Конвертация в банках
на 10.08.2026