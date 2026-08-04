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Международные связи


БЕЛАРУСЬ И ТАНЗАНИЯ РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ


12:23 05.08.2026

Министр образования Беларуси Андрей Иванец встретился с министром образования, науки и технологий Танзании Адольфом Мкендой, который прибыл в Минск с официальным визитом.

Как сообщает Telegram-канал Минобразования, стороны обсудили практическую реализацию Меморандума о взаимопонимании, подписанного в июле 2025 года, и определили приоритетные направления партнёрства.

Ключевые векторы сотрудничества:

Межуниверситетские связи – установление прямых контактов между вузами и запуск совместных научных проектов;

Подготовка кадров – обучение танзанийских студентов по востребованным направлениям: медицина, педагогика, инженерия, сельское хозяйство и биотехнологии;

Профессионально-техническое образование – обмен опытом по созданию центров компетенций и повышению квалификации преподавателей;

Краткосрочные стажировки – программы переподготовки для танзанийских специалистов в очном и онлайн-форматах.

Сегодня граждане Танзании уже успешно получают образование в белорусских вузах, в частности по медицинским специальностям. Наша страна готова делиться образовательными стандартами и передовыми наработками для укрепления кадрового потенциала африканского партнёра.
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