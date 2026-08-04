Международные связи

БЕЛАРУСЬ И ТАНЗАНИЯ РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

12:23 05.08.2026 Министр образования Беларуси Андрей Иванец встретился с министром образования, науки и технологий Танзании Адольфом Мкендой, который прибыл в Минск с официальным визитом. Как сообщает Telegram-канал Минобразования, стороны обсудили практическую реализацию Меморандума о взаимопонимании, подписанного в июле 2025 года, и определили приоритетные направления партнёрства. Ключевые векторы сотрудничества: Межуниверситетские связи – установление прямых контактов между вузами и запуск совместных научных проектов; Подготовка кадров – обучение танзанийских студентов по востребованным направлениям: медицина, педагогика, инженерия, сельское хозяйство и биотехнологии; Профессионально-техническое образование – обмен опытом по созданию центров компетенций и повышению квалификации преподавателей; Краткосрочные стажировки – программы переподготовки для танзанийских специалистов в очном и онлайн-форматах. Сегодня граждане Танзании уже успешно получают образование в белорусских вузах, в частности по медицинским специальностям. Наша страна готова делиться образовательными стандартами и передовыми наработками для укрепления кадрового потенциала африканского партнёра.