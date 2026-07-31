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БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН НАРАЩИВАЮТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
09:28 03.08.2026
Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко провел встречу с Хокимом Бухарской области Узбекистана Ботиром Зариповым.
Как сообщает пресс-служба Правительства, а текущем этапе белорусско-узбекское взаимодействие в торгово-экономической сфере отличается высокой динамикой. Стоит задача обеспечить уровень товарооборота в $1 млрд во взаимной торговле уже в этом году и увеличить его до $2 млрд к 2030 году. Активно осуществляется межправительственное и межведомственное взаимодействие, сотрудничество на уровне субъектов хозяйствования. Набирает обороты межрегиональное сотрудничество, в том числе в результате договоренностей по итогам недавнего III Форума регионов Беларуси и Узбекистана.
На встрече в фокусе особого внимания - практическая реализация совместных проектов в легкой промышленности, сельском хозяйстве и машиностроении. Стороны обсудили взаимовыгодные инициативы, а также реализацию договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях
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