Биржевая торговля входит в число приоритетных направлений торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Саудовской Аравии, обеспечивая широкие возможности для ведения совместного бизнеса субъектам хозяйствования обеих стран. В связи с этим взаимодействие сторон в данной сфере планируется активизировать по двум основным трекам: привлечение деловых кругов Королевства на платформу Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) и расширение перечня товаров, задействованных в биржевых сделках между белорусскими и саудовскими компаниями.

О таком формате сотрудничества, отвечающего обоюдным интересам, договорились посол Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Сами Бен Мохаммед Альсадхан и председатель правления БУТБ Александр Осмоловский. Встреча состоялась в центральном офисе БУТБ в Минске с целью ознакомления саудовского дипломата с особенностями функционирования белорусской биржевой площадки.

Как сообщает пресс-служба БУТБ, глава посольства Саудовской Аравии высоко оценил потенциал биржи как «электронного моста» в Беларусь для саудовских импортеров и экспортеров и выразил готовность оказать содействие в информировании представителей бизнес-сообщества Королевства об инструментах и сервисах БУТБ.

«Ключевым моментом является то, что биржа упрощает выход на белорусский рынок, избавляя от необходимости в ручном режиме искать деловых партнеров и проводить дорогостоящие маркетинговые исследования. Производители и потребители, популярные экспортные и импортные товары, а также актуальные цены и их динамика — вся эта информация сконцентрирована на одной площадке, и это очень удобно. Такой электронный ресурс будет, несомненно, востребован у саудовских бизнесменов. Главное — сделать так, чтобы как можно больше компаний узнали о возможностях биржи, и посольство готово помочь в этом», — заявил Сами Бен Мохаммед Альсадхан.

В свою очередь председатель правления БУТБ Александр Осмоловский обратил внимание на то, что биржа представляет собой комплексный инструмент, который позволит компаниями из Саудовской Аравии не только получить доступ к белорусским предприятиям и изучить цены на их продукцию, но и наладить долгосрочные торговые отношения.

«Хочу подчеркнуть, что биржа — это не просто электронная витрина товаров и источник ценовых данных, а механизм заключения сделок, каждая из которых завершается оплатой и физической поставкой. То есть мы работаем на реальный сектор экономики, и в этом наше основное отличие от традиционных маркетплейсов и фьючерсных бирж», — пояснил руководитель БУТБ.

Биржевая торговля между Беларусью и Саудовской Аравией развивается с 2024 г. В основе биржевого товарооборота — экспорт белорусской молочной продукции.