Национальный центр поддержки экспорта 29 июля 2026 г. провел вебинар, посвященный запуску механизма «единого окна» по решению проблемных вопросов субъектов внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба НЦПЭ.

В мероприятии приняли участие представители белорусских предприятий, бизнес-союзов, облисполкомов, администраций свободных экономических зон, министерств и ведомств.

Открывая вебинар, заместитель директора Национального центра поддержки экспорта Евгений Русак отметил, что механизм «единого окна», оператором которого определен Центр в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 154, призван обеспечить более эффективное взаимодействие бизнеса и государства при решении вопросов в сфере внешнеэкономической деятельности.

По его словам, логика создания механизма заключается в том, что вопросы, требующие рассмотрения на уровне Правительства, должны поступать уже профессионально проработанными. Национальный центр поддержки экспорта выступает единым координатором этой работы: помогает предприятиям выстроить взаимодействие с заинтересованными государственными органами, организует межведомственную проработку вопросов и сопровождает наиболее сложные обращения до их рассмотрения

на соответствующем уровне.

В ходе вебинара участникам были представлены порядок функционирования механизма «единого окна», алгоритм рассмотрения обращений, принципы межведомственного взаимодействия, а также роль Центра в координации работы по поиску решений для белорусских экспортеров (презентация доступна по ссылке).

Особое внимание было уделено тому, что новый механизм не заменяет существующие формы взаимодействия предприятий с государственными органами, а дополняет их, обеспечивая комплексный подход к решению проблемных вопросов.

Новый механизм позволит не только более оперативно решать вопросы конкретных предприятий, но и выявлять системные барьеры, формировать предложения по совершенствованию инструментов государственной поддержки экспорта, способствуя созданию более благоприятных условий для осуществления внешнеэкономической деятельности белорусскими экспортерами.