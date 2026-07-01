Перспективы углубления агропромышленного сотрудничества между Беларусью и Саудовской Аравией, включая вопросы сертификации продукции, обсудили замминистра сельского хозяйства и продовольствия – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь и посол Королевства Саудовская Аравия в России Сами Мухаммед Альсадхан, сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Белорусская продукция уже уверенно занимает свои ниши на саудовском рынке. В реестр Управления Саудовской Аравии по санитарному надзору за продуктами питания и лекарственными препаратами (SFDA) включены 40 отечественных молокоперерабатывающих предприятий. Динамика торговли демонстрирует устойчивый рост: за январь–май текущего года экспорт продовольствия в королевство увеличился в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основу поставок составляют сухое обезжиренное молоко, молочная сыворотка, мука, кондитерские изделия, а также рапсовое масло, объемы экспорта которого выросли в 21 раз.

Одним из направлений расширения сотрудничества стало обсуждение вопросов продвижение белорусской продукции птицеводства. Доступ на этот рынок напрямую зависит от получения сертификатов соответствия «Халяль», признаваемых в Саудовской Аравии. Для решения этой задачи белорусская сторона уже заключила договор с официальным представителем в королевстве, который займется регистрацией белорусской специализированной компании в Саудовской организации по стандартизации, метрологии и качеству (SASO).

Следующим этапом станет организация очной инспекции белорусских предприятий совместной группой саудовских ветеринарных и «Халяль» экспертов. Положительное заключение по ее итогам позволит получить сертификат SFDA и начать поставки конкурентоспособной мясной продукции. Договорно-правовая база двусторонних отношений уже насчитывает 11 международно-правовых документов.

В ходе встречи Иван Смильгинь обратился к послу с просьбой оказать содействие в ускорении визита саудовских инспекторов в Беларусь. Сами Мухаммед Альсадхан заверил в полной поддержке и готовности способствовать практической реализации новых совместных проектов в аграрной сфере.