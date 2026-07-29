Поставки отечественного продовольствия в Таджикистан с начала 2026 года выросли на 20%. Перспективы дальней работы стороны обсуждали 28 июля на заседании белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на телеканале «РТР-Беларусь».

По итогам 2025 года взаимные поставки сырья и продукции АПК увеличились на 60%. Большая часть пришлась на экспорт говядины. Беларусь отправила в Таджикистан порядка 2000 тонн этого товара. Дружественная страна заинтересована в нашем сахаре, сгущенном молоке, сливках. В свою очередь мы закупаем сухофрукты, арахис, фруктовые пюре.

«Мы прирастаем соразмерно как экспорт белорусский, так и экспорт таджикский. Все, что в Беларуси не растет, – это фрукты, овощи – мы можем увидеть у нас, на белорусском рынке, и мы готовы увеличивать закупки этой продукции. Структура белорусского экспорта – примерно половина – это продукция из мяса. Это говядина, другие изделия из мяса. Мы здесь прирастаем в этом году. Очень хорошо, динамично развиваются поставки молочных товаров. В первую очередь сухое обезжиренное молоко, но не только оно», - отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александр Яковчиц.

Важнейшим направлением нашего взаимодействия остается промышленная кооперация. Стороны обсудили совместные проекты, локализацию в Таджикистане производств нашей техники и создание сервисных центров. По итогам заседания была подписана дорожная карта сотрудничества на ближайшие несколько лет.