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ТОПЛИВНЫЙ ДИВИЗИОН «РОСАТОМА» И «БЕЛРАО» ОБСУДИЛИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
10:59 29.07.2026
Рабочая встреча старшего вице-президента по коммерции и международному бизнесу АО «ТВЭЛ» (управляющая компания топливного дивизиона госкорпорации «Росатом») Олега Григорьева и директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами» (РУП «БелРАО») Михаила Киселя прошла 28 июля 2026 г. в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь, стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в рамках реализации проекта по проектированию и сооружению республиканского пункта захоронения радиоактивных отходов. Особое внимание уделено вопросам подготовки кадров для объекта.
«В рамках национальной стратегии в Беларуси поэтапно выстраивается система обращения с радиоактивными отходами: сформирована нормативно-правовая база, готовятся кадры, проведены изыскательские работы по проекту строительства пункта захоронения радиоактивных отходов. Топливный дивизион «Росатома» оказывает содействие в реализации ключевых этапов этого проекта, подписаны соответствующие соглашение и дорожная карта, белорусские специалисты проходят обучение на объектах топливного дивизиона в России. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества, при этом главным приоритетом для нас остается безопасность объекта», - отметил Михаил Кисель.
«Взаимодействие с белорусской стороной осуществляется по многим направлениям, эксперты топливного дивизиона оказывают партнерам консультационную поддержку, продолжается системная работа по подготовке и повышению квалификации белорусских специалистов в сфере обращения с РАО. Мы готовы расширять двустороннее взаимодействие в рамках проекта ПЗРО и предлагаем нашим партнерам передовые технологии, которые сегодня успешно применяются в России», - добавил Олег Григорьев.
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