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БЕЛАРУСЬ И КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НАМЕРЕНЫ РЕАЛИЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА В БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ


09:31 29.07.2026

В целях укрепления торгово-экономических отношений между Беларусью и Калужской областью и обеспечения положительной динамики товарооборота планируется активнее использовать возможности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), на которой уже представлены 42 субъекта хозяйствования из этого региона России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржевой площадки, договоренность об углублении сотрудничества в биржевой сфере достигнута по итогам визита в центральный офис БУТБ делегации деловых кругов Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой.

«Это действительно интересный механизм с большим потенциалом. Нашим предприятиям он будет, безусловно, полезен», — отметил руководитель региона после презентации цифровых инструментов и решений БУТБ.

В этой связи особое внимание будет уделяться привлечению на белорусскую биржевую платформу калужских товаропроизводителей. Ожидается, что работа через биржу упростит выход предприятий реального сектора Калужской области на рынок Беларуси и позволит оптимизировать цепочки поставок за счет исключения лишних посреднических звеньев.

«Биржу можно рассматривать как удобную точку входа на белорусский рынок для калужских компаний. На нашей площадке представлены более 30 тысяч предприятий из всех отраслей экономики, и с каждым из них можно заключать сделки — прозрачно, безопасно и по рыночным ценам. Таким образом, биржа играет важную роль в установлении кооперационных связей и в том числе создает благоприятную среду для реализации импортозамещающих проектов», — подчеркнул председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.

Готовность оказывать содействие развитию биржевой торговли Беларуси и Калужской области выразила региональная торгово-промышленная палата. По словам президента палаты Виолетты Комиссаровой, биржа является перспективной площадкой для калужского бизнеса как в части импорта, так и экспорта товаров, поэтому имеет смысл наладить более тесное взаимодействие с БУТБ по аналогии с торгово-промышленными палатам в других регионах Российской Федерации.

«Мы готовы задействовать наши возможности для информирования товаропроизводителей Калужской области об инструментарии, который предлагает белорусская биржа. В частности, при поддержке правительства региона можно было бы организовывать масштабные совместные бизнес-мероприятия по биржевой тематике», — заявила президент ТПП Калужской области.

По данным БУТБ, за 1-е полугодие 2026 г. сумма сделок участников биржевых торгов из Калужской области выросла в 6 раз. В Беларуси они покупали круглые лесоматериалы хвойных пород, топливную щепу и стройматериалы, а продавали оборудование для водоочистки, трубную продукцию и электронные аппараты управления.
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