Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти государств, сообщает пресс-служа президента.

Верительные грамоты Главе государства вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии, Руанды.

Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами.

Обращаясь к дипломатам, Александр Лукашенко отметил, что многие из них представляют государства глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. "Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов. Им присущи уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства", - подчеркнул президент.

"Наша история, героический и одновременно трагический опыт противостояния многочисленным попыткам колонизации и уничтожения белорусов предопределили исключительную важность для нас независимости и права "людзьмі звацца", как сказал белорусский классик", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко убежден, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для успешной миссии дипломатов в Беларуси.