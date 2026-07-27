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Международные связи


ЛУКАШЕНКО ПРИНЯЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ПОСЛОВ ДЕВЯТИ ГОСУДАРСТВ


12:09 28.07.2026

Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти государств, сообщает пресс-служа президента.

Верительные грамоты Главе государства вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии, Руанды.

Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами.

Обращаясь к дипломатам, Александр Лукашенко отметил, что многие из них представляют государства глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. "Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов. Им присущи уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства", - подчеркнул президент.

"Наша история, героический и одновременно трагический опыт противостояния многочисленным попыткам колонизации и уничтожения белорусов предопределили исключительную важность для нас независимости и права "людзьмі звацца", как сказал белорусский классик", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко убежден, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для успешной миссии дипломатов в Беларуси.
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