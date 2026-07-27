Беларусь намерена задействовать весь потенциал для увеличения товарооборота с Калужской областью. Об этом заявил заместитель премьер-министра Александр Терехов на встрече в Правительстве с губернатором Калужской области России Владиславом Шапшой, сообщает пресс-служба Правительства.

"Калужская область - важный торгово-экономический партнер для нашей страны. По итогам 2025 года регион занял 14-е место по объему товарооборота среди всех субъектов Российской Федерации, который составил более $700 млн, - отметил Александр Терехов. - Наша ближайшая общая стратегическая задача - задействовав весь потенциал, стремиться к $1 млрд (товарооборота. - Прим.). Убежден, что эта планка станет для нас не просто цифрой, а прочным фундаментом для перехода на принципиально новый уровень экономической интеграции".

Отдельно заместитель премьер-министра остановился на взаимодействии в строительном секторе. Белорусские строители много лет успешно возводят в Калужской области не только жилые кварталы, но и современные школы, детские сады.

"Мы искренне дорожим этим высочайшим уровнем доверия со стороны руководства и жителей региона. Белорусская сторона готова и далее принимать активное участие в возведении объектов различного назначения, гарантируя высокое качество и строгое соблюдение сроков", - подчеркнул Александр Терехов.

РУП "Белстройцентр" определен оператором, ответственным за реализацию социальных проектов в Боровске и Обнинске, где строятся школа и детский сад на 260 мест.

Мощный импульс получает и сотрудничество в агропромышленном комплексе. Одна из перспективных точек экономического роста - производство агродронов.

"Внедрение таких технологий позволит не только увеличить урожаи в сельском хозяйстве и проводить мониторинг лесных массивов, объектов инфраструктуры, но и заложит основу для расширения промышленной кооперации", - отметил Александр Терехов.

Рассматривается реализация еще одного ключевого проекта - строительство молочно-товарного комплекса на 1400 голов с установкой инновационного доильного оборудования ОАО "Гомельагрокомплект". Взаимовыгодной сферой призвана стать и совместная работа Национальной академии наук Беларуси и Калужской области по развитию птицеводческой генетики, особенно в области селекции яичных пород и выведения высокопродуктивных гибридов птицы.

"Это позволит не только снизить зависимость от импорта племенного материала и гарантировать продовольственную безопасность, но и совершить переход от базового выращивания птицы к инновационному агробизнесу, вывести производство на уровень мировых стандартов", - отметил заместитель премьер-министра.

По словам вице-премьера, заслуживает внимания и кооперационное сотрудничество между Минским автомобильным заводом и "Меркатор Холдинг" - яркий пример успешной белорусско-российской промышленной интеграции в рамках Союзного государства.

"Выражаем готовность к масштабированию такого партнерства за счет наращивания уровня локализации, повышения качества обслуживания техники", - добавил Александр Терехов.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос о поставках различных видов техники для нужд Калужской области. Белорусские машиностроители готовы предложить комплексные решения как по обновлению городского подвижного состава современным пассажирским транспортом, так и по масштабным поставкам широкой линейки сельскохозяйственной и специальной техники.

"Применение гибких финансовых инструментов и специализированных лизинговых программ позволит вашему региону произвести плановую закупку необходимой техники с минимальной единовременной нагрузкой на бюджет, получив при этом гарантированное сервисное сопровождение", - отметил Александр Терехов.

Также Беларусь может предложить и варианты сотрудничества в сферах водоподготовки, водоочистки, строительства, реконструкции автомобильных дорог. В регионе хорошо знают флагманов в данных направлениях. Так, предприятие "Полимерконструкция" уже реализовало проект на территории области. "Можем предложить иные формы сотрудничества с привлечением организаций водоснабжения, водоотведения, которые имеют также свои технологии", - отметил Александр Терехов.

Помимо этого, Беларусь предлагает рассмотреть возможность использования в Калужской области опыта белорусских институтов по разработке дорожно-строительной проектной документации.

Еще одно важное направление - гуманитарное сотрудничество. "Проведение совместных культурных мероприятий придает дополнительную ценность укреплению дружбы между Республикой Беларусь и Калужской областью", - подчеркнул Александр Терехов.

Накануне в Белорусской государственной филармонии состоялся концерт с участием "Имперского Русского Балета", солистов Калужской областной филармонии и симфонического оркестра им. Рихтера. Заместитель Премьер-министра выразил признательность за проведение такого знакового культурного мероприятия в Минске.

"Мы широко открываем двери для всех жителей Калужской области, ведь Беларусь - страна с интересной историей, богатыми традициями, прекрасной природой, удивительной архитектурой. И это лишь часть направлений, по которым мы готовы развивать долгосрочное партнерство. Открыты для обсуждения и другие направления, которые интересуют вас и ваших коллег. Уверен, что ваш визит будет продуктивным, предметным и внесет существенный вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений", - подчеркнул Александр Терехов.