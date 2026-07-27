ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


ТЕРЕХОВ: БЕЛАРУСЬ И КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕЙТИ НА ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ИНТЕГРАЦИИ


10:07 28.07.2026

Беларусь намерена задействовать весь потенциал для увеличения товарооборота с Калужской областью. Об этом заявил заместитель премьер-министра Александр Терехов на встрече в Правительстве с губернатором Калужской области России Владиславом Шапшой, сообщает пресс-служба Правительства.

"Калужская область - важный торгово-экономический партнер для нашей страны. По итогам 2025 года регион занял 14-е место по объему товарооборота среди всех субъектов Российской Федерации, который составил более $700 млн, - отметил Александр Терехов. - Наша ближайшая общая стратегическая задача - задействовав весь потенциал, стремиться к $1 млрд (товарооборота. - Прим.). Убежден, что эта планка станет для нас не просто цифрой, а прочным фундаментом для перехода на принципиально новый уровень экономической интеграции".

Отдельно заместитель премьер-министра остановился на взаимодействии в строительном секторе. Белорусские строители много лет успешно возводят в Калужской области не только жилые кварталы, но и современные школы, детские сады.

"Мы искренне дорожим этим высочайшим уровнем доверия со стороны руководства и жителей региона. Белорусская сторона готова и далее принимать активное участие в возведении объектов различного назначения, гарантируя высокое качество и строгое соблюдение сроков", - подчеркнул Александр Терехов.

РУП "Белстройцентр" определен оператором, ответственным за реализацию социальных проектов в Боровске и Обнинске, где строятся школа и детский сад на 260 мест.

Мощный импульс получает и сотрудничество в агропромышленном комплексе. Одна из перспективных точек экономического роста - производство агродронов.

"Внедрение таких технологий позволит не только увеличить урожаи в сельском хозяйстве и проводить мониторинг лесных массивов, объектов инфраструктуры, но и заложит основу для расширения промышленной кооперации", - отметил Александр Терехов.

Рассматривается реализация еще одного ключевого проекта - строительство молочно-товарного комплекса на 1400 голов с установкой инновационного доильного оборудования ОАО "Гомельагрокомплект". Взаимовыгодной сферой призвана стать и совместная работа Национальной академии наук Беларуси и Калужской области по развитию птицеводческой генетики, особенно в области селекции яичных пород и выведения высокопродуктивных гибридов птицы.

"Это позволит не только снизить зависимость от импорта племенного материала и гарантировать продовольственную безопасность, но и совершить переход от базового выращивания птицы к инновационному агробизнесу, вывести производство на уровень мировых стандартов", - отметил заместитель премьер-министра.

По словам вице-премьера, заслуживает внимания и кооперационное сотрудничество между Минским автомобильным заводом и "Меркатор Холдинг" - яркий пример успешной белорусско-российской промышленной интеграции в рамках Союзного государства.

"Выражаем готовность к масштабированию такого партнерства за счет наращивания уровня локализации, повышения качества обслуживания техники", - добавил Александр Терехов.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос о поставках различных видов техники для нужд Калужской области. Белорусские машиностроители готовы предложить комплексные решения как по обновлению городского подвижного состава современным пассажирским транспортом, так и по масштабным поставкам широкой линейки сельскохозяйственной и специальной техники.

"Применение гибких финансовых инструментов и специализированных лизинговых программ позволит вашему региону произвести плановую закупку необходимой техники с минимальной единовременной нагрузкой на бюджет, получив при этом гарантированное сервисное сопровождение", - отметил Александр Терехов.

Также Беларусь может предложить и варианты сотрудничества в сферах водоподготовки, водоочистки, строительства, реконструкции автомобильных дорог. В регионе хорошо знают флагманов в данных направлениях. Так, предприятие "Полимерконструкция" уже реализовало проект на территории области. "Можем предложить иные формы сотрудничества с привлечением организаций водоснабжения, водоотведения, которые имеют также свои технологии", - отметил Александр Терехов.

Помимо этого, Беларусь предлагает рассмотреть возможность использования в Калужской области опыта белорусских институтов по разработке дорожно-строительной проектной документации.

Еще одно важное направление - гуманитарное сотрудничество. "Проведение совместных культурных мероприятий придает дополнительную ценность укреплению дружбы между Республикой Беларусь и Калужской областью", - подчеркнул Александр Терехов.

Накануне в Белорусской государственной филармонии состоялся концерт с участием "Имперского Русского Балета", солистов Калужской областной филармонии и симфонического оркестра им. Рихтера. Заместитель Премьер-министра выразил признательность за проведение такого знакового культурного мероприятия в Минске.

"Мы широко открываем двери для всех жителей Калужской области, ведь Беларусь - страна с интересной историей, богатыми традициями, прекрасной природой, удивительной архитектурой. И это лишь часть направлений, по которым мы готовы развивать долгосрочное партнерство. Открыты для обсуждения и другие направления, которые интересуют вас и ваших коллег. Уверен, что ваш визит будет продуктивным, предметным и внесет существенный вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений", - подчеркнул Александр Терехов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2026
валюта курс
EUR 3.2849
USD 2.8827
RUB 3.6865
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2026
валюта курс +/-
USD 2.8827 +0.0022
RUB 3.6865 -0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2850 3.3000
USD 2.8780 2.8850
RUB 3.5600 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 28.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1400 1.1450
EUR/RUB 91.5000 92.7000
USD/RUB 80.2000 81.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте