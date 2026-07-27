Международные связи

ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПОСЛА ПЕРУ

09:16 28.07.2026 Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков 27 июля 2026 г. принял копии верительных грамот посла Республики Перу в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Мануэля Аугусто де Коссио Клювера. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны рассмотрели актуальное состояние и перспективы развития белорусско-перуанского диалога в сферах взаимного интереса. Собеседники обсудили совместные шаги, направленные на наращивание торгово-экономических связей и расширение договорно-правовой базы двусторонних отношений