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Международные связи
ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПОСЛА ПЕРУ
09:16 28.07.2026
Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков 27 июля 2026 г. принял копии верительных грамот посла Республики Перу в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Мануэля Аугусто де Коссио Клювера.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны рассмотрели актуальное состояние и перспективы развития белорусско-перуанского диалога в сферах взаимного интереса.
Собеседники обсудили совместные шаги, направленные на наращивание торгово-экономических связей и расширение договорно-правовой базы двусторонних отношений
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